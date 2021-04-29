الإمارات تسجل 1961 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1803 حالات شفاء و4 وفيات

ابوظبي - سيف اليزيد - تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" و المخالطين لهم و عزلهم .. أعلنت الوزارة إجراء 193,693 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌ ‎

و ساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص في الدولة و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، و جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 518,262 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,584 حالة. ‌‎

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وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع. ‌

و أعلنت الوزارة عن شفاء 1,803 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 498,943 حالة.