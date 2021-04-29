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الامارات | بالفيديو.. محمد بن زايد يعبر عن فخره بهدى المطروشي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمواطنة هدى المطروشي صاحبة أول ورشة لإصلاح وصيانة السيارات.

وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي بهدى عن فخره بعزيمتها وقوة إرادتها وبما تقوم به من عمل مشرف واصفا إياها بالقدوة للمجتمع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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