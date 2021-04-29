الامارات | النصر للمقاولات تتبرع بمليون درهم لحملة «100 مليون وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للمقاولات تتبرع بمليون درهم لحملة «100 مليون وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرعت شركة «النصر للمقاولات ذ م م»، بمبلغ مليون درهم، لحملة «100 مليون وجبة»، وهي الحملة الإنسانية الأكبر في المنطقة، من أجل إطعام الطعام في 30 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، خلال شهر رمضان المبارك.

ويوفر المبلغ الذي تبرع به مؤسس شركة النصر للمقاولات ورئيس مجلس إدارتها المهندس صيداوي مليون وجبة طعام للجوعى والمحتاجين، ضمن الحملة التي تساهم في إغاثة المحتاجين بالدعم الغذائي المباشر الذي يدعم التصدي للجوع وسوء التغذية.

ويحاكي تبرع شركة النصر مساهمات من أفراد ورجال أعمال وشخصيات ومؤسسات وشركات وجمعيات في حملة «100 مليون وجبة»، حتى بعد تحقيق الحملة هدفها كاملاً في الأيام العشرة الأولى على انطلاقها وبدئها بتوزيع الطرود الغذائية في عدد من الدول، إذ إن كلفة كل وجبة طعام تبلغ درهمًا واحدًا، بصيغة طرود غذائية، موضبة صحيًّا، تصل إلى معوزين وفقراء وذوي دخل محدود في مجتمعات فقيرة وهشة، طوال رمضان، ترجمة للعطاء الذي يميز الشهر الفضيل.

وأعرب المهندس صيداوي عن سعادته بالمساهمة قائلاً: «شهر رمضان الكريم يدعونا إلى العطاء وتجسيد قيمه الإنسانية ومعانيه، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حافز لكل إنسان لأن يقف إلى جانب أخيه الإنسان، وهي ليست غريبة عن مسار سموه في دولة الإمارات التي تنهج العمل الإنساني وتمد يد العون لجميع الشعوب، فضلًا عن إتاحتها البيئة المناسبة لرجال الأعمال والشركات للاستثمار، بما يسهم في تطوير الدولة، ويحقق الأمان والازدهار.

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