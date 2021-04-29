الامارات | أوروبي يقتل شخصاً دهساً ويفر من مكان الحادث في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبي يقتل شخصاً دهساً ويفر من مكان الحادث في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط مركز شرطة بر دبي خلال أقل من 24 ساعة شخصاً أوربياً، دهس شخصاً من الجنسية العربية بسيارته فتسبب في وفاته على الفور في موقع الحادث، ثم فر الجاني من المكان.

وقال مدير مركز شرطة بر دبي العميد عبد الله خادم سرور المعصم إن دوريات المركز تلقت بلاغاً من إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في حوالي الساعة الواحدة صباحاً حول وقوع حادث دهس على شارع دبي –العين ووفاة الضحية، وهروب المتسبب في الحادث إلى جهة مجهولة،

وأضاف أنه تم على الفور الانتقال لمكان الحادث وتشكيل فريق عمل من دوريات وتبين بأن الضحية أوقف سيارته على كتف الطريق لتعطلها، ثم قدمت سيارة الجاني مسرعة ودهسته وفر سائقها من المكان، لكن نجح الفريق في تحديد مكانه والقبض عليه وضبط السيارة المتسببة في الحادث، لافتاً إلى أن المتهم فوجئ سرعة وصول الشرطة إليه، واعترف بفعلته، مبررا عدم توقفه واستمراره في طريقه لشعوره بالخوف، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة الدهس والهروب من مكان الحادث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news