الامارات | "الصحة": 1961 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 1961 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" و المخالطين لهم و عزلهم .. أعلنت الوزارة إجراء 193,693 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌ ‎ و ساهم تكثيف إجراءات التقصي و الفحص في الدولة و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، و جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 518,262 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,584 حالة.

‌‎ وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

‌و أعلنت الوزارة عن شفاء 1,803 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 498,943 حالة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news