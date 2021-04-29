الامارات | حرارة وأمطار ورياح وغبار حتى يونيو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة وأمطار ورياح وغبار حتى يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، إن موسم «كنة الثريا»، بدأ في الإمارات ومنطقة الخليج العربي يوم 28 أبريل الجاري، ويستمر حتى 7 يونيو المقبل، وهو من مواسم السنة، التي تتصف بالمفاجآت الجوية من حر ومطر ورياح وغبار.

وذكر أنه مع موسم الكنة ترتفع درجة حرارة الهواء ويغلب على الجو الجفاف وانخفاض الرطوبة ونشاط الرياح الشمالية و تبدا رياح البوارح الصيفية في النشاط وتتشكل الموجات الغبارية.

وأضاف الجروان أن الكنة هو اختفاء عنقود نجوم الثريا، بسبب اقترابها من قرص الشمس في هذه الفترة من السنة وهي إحدى أشهر الفترات المناخية لدى متابعي الأحوال المناخية في الجزيرة العربية.

وأشار إلى أن نجم الثريا يبدأ بالاستتار خلف حمرة الشمس الغاربة في الأفق الغربي اليوم، وتظل فترة نحو أربعين يوماً، لتظهر فجر 7 يونيو من الجهة الشرقية، و‏يقصد بالكنة غياب نجم الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرة ويقال له «خفوق الثريا».

ويعتبر موسم الكنة من المواسم المهمة عند العرب في الجزيرة العربية؛ فهي مرحلة فاصلة بين بداية الحر وهو الصيف، وشدة الحر أو القيظ، حيث تسيطر الذراع الصيفية على المنظومة المناخية.

وبين أن موسم «كنة الثريا» تقع ضمن 3 من منازل القمر؛ وهي: «الرشاء، الشرطان، البطين» ومدة كل واحدة منها 13 يوماً فيكون المجموع هو 39 يوماً.

تتزامن مع موسم ( الكنة) تحدث اضطرابات جوية تسمى ( اليولات )، أو يولات غروب الثريا كما يعرفها أهل المنطقة و هي اضطرابات جوية ربيعية تتسم بالقوة و المفاجأة.

ولفت إلى أنه يطرأ تصادم جبهي بين الجبهات الدافئة الرطبة و الباردة فوق الجزيرة العربية أو بين ذراعي الربيع والصيف ، حيث إن كلاً منهما يحاول أن يسيطر على المنظومة المناخية فيحدث خلخلة طقسية‏، ويتوصل المنخفض الموسمي الهندي ويتقهقر المرتفع السيبيري.

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