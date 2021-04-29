الامارات | كهرباء الشارقة تنفذ عدد من المشروعات التطويرية لشبكات المياه

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تنفذ عدد من المشروعات التطويرية لشبكات المياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية لشبكات توزيع المياه في مناطق الشارقة المختلفة تتجاوز اطوالها 200 كم وبتكلفة تتجاوز 64,553 مليون درهم ، لضمان توصيل خدمة المياه لجميع المشتركين ومواكبة التوسعات الجديدة، وباستخدام أنابيب مطابقة لأحدث المواصفات العالمية التي تحافظ على البيئة و تتراوح أقطار خطوط التوزيع ما بين 100 و 300 ملم.

وصرح مدير إدارة المياه المهندس عصام الملا أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كافة مناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن مشروعات شبكات المياه الجديدة تأتي ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها لتوفير إمدادات المياه في إمارة الشارقة وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات.

وأوضح أن المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة تتضمن العمل في مشروع تمديد شبكة مياه لمنطقة السيوح 11 وتنفيذ مشروع استكمال شبكة المياه في منطقة الصجعة الصناعية كما تشمل المشروعات التطويرية العمل في مشروع استكمال تمديد شبكة مياه لمناطق الرحمانية 7 ، 8 ، 9، 10 وجاري العمل في تطوير شبكة مياه المنطقة الصناعية العاشرة كما انتهى العمل في مشروع تمديد المرحلة الثانية لشبكة المياه في المنطقة الصناعية في البطائح (ابن رشيد 3) بالإضافة إلى استبدال الشبكات في عدد من المناطق القديمة تشمل مشروع استبدال شبكات المياه القديمة من نوع اسبستوس بشبكة جديدة من نوع GRE في مناطق اليرموك والصبخة والغافية وسمنان كما تم توصيل خدمات المياه لعدد 460 مشروع جديد.

وأكد أن الهيئة تتبع أحدث المواصفات الفنية في استخدام الأنابيب الخاصة بشبكة المياه والمصنوعة من مادة GRE وهي مادة مقواة بألياف زجاجية، وأن الهيئة ملتزمة بتوفير خدمة امداد المياه فوراً لكل مسكن جاهز للسكن في أي مكان ضمن حدود تغطية الهيئة، حتى في المناطق الجديدة التي لم يبدأ تشغيل خطوط المياه بها وذلك باستخدام الصهاريج لتزويد بعض البيوت النائية، أو تلك التي لم تصلها شبكة الخطوط الرئيسية.

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