الامارات | "التربية" تنفي صحة المعلومات حول تقليص العام الدراسي

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تنفي صحة المعلومات حول تقليص العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة التربية والتعليم صحة المعلومات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول تقليص العام الدراسي الجاري، انتهاء من تدريس المناهج في 25 مايو المقبل.

وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، دون الالتفات للشائعات.

وتداولت منصات للتواصل الاجتماعي أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة، بهدف تقليص العام الدراسي الجاري، وأن آخر يوم لدوام الطلبة في 25 من مايو المقبل، وستكون الامتحانات فقط للصف الثالث الثانوي، وآخر يوم الدوام الهيئة التدريسية 26 من يونيو المقبل، إضافة إلى أن بداية الدوام للهيئة التدريسية للعام الدراسي الجديد في 25 من يوليو، ودوام الطلبة في الأول من أغسطس، وينتهي الفصل الدراسي الأول في أكتوبر 2021.

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