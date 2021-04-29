محمد بن زايد: قيادة السعودية تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبّر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم.

وأضاف سموه، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان.. عبّر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم.. وقيادة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها، بإذن الله».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالقول: «أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح».