«الهلال الأحمر الإماراتي» يفتتح مجلس الشهيد اللواء الركن عمر بارشيد في المكلا

ابوظبي - سيف اليزيد - المكلا (وام)

افتتحت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» أمس مجلس الشهيد اللواء الركن عمر سالم بارشيد، بحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، واللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، ووفد الهيئة وعدد من المسؤولين اليمنيين بمديرية المكلا بالمحافظة، وذلك تحت رعاية فخامة عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والذي تم بناؤه وتجهيزه بالكامل بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأتي هذه المشاريع الحيوية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، في إطار السعي لتقديم خدمات أفضل بمشاريع التنمية والبنية التحتية وذلك ضمن جهود الهيئة إنشاء وصيانة وترميم عدد من المباني والمرافق الحيوية بالمحافظة.

خلال افتتاح المجلس (وام)

فقد دأبت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» على العمل سوياً مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت من خلال فتح المشاريع وتهيئتها للعمل، ومن أهم الإنجازات الموازية أيضاً المشاريع الاجتماعية والخدمية التي قدمتها الهيئة وما تزال لجميع الجوانب الحيوية في محافظة حضرموت. وأشاد اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت بالدور الكبير التي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في حضرموت واهتمامها بالمشاريع الحيوية ومختلف القطاعات الخدمية بها مؤكداً أن الهيئة أسهمت بشكل ملموس في تحسين وإنعاش عجلة التنمية بالمحافظة، وعبر عن تقدير وامتنان السلطة المحلية للدعم المتواصل الذي يقدمه الأشقاء في دولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن «الهلال الأحمر» في المجالات الخدمية والتنموية والإغاثية، وهو ما يعبّر عن عمق علاقات الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.