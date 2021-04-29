«التسامح» تنظم ملتقى «زايد نبع الخير للإنسانية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق السبت المقبل فعاليات ملتقى «زايد نبع الخير للإنسانية» الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش افتراضياً، برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في إطار إحياء يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف ذكرى رحيل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى مبادئ الدولة وقيمها، وقام ببناء نظامها ومؤسساتها حتى أصبحت نموذجاً حضارياً فريداً في التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، وفي التعمير والبناء والنهضة، وفي الاستقرار والرخاء، يشيد به العالم كله.

ويتحدث إلى الملتقى عددٌ كبير من الشخصيات الفكرية الإماراتية والعالمية والقيادات الدينية، حول قيم وأعمال المؤسس، طيب الله ثراه، التي أسست دولة تعتبر الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش بين الجميع من أهم الركائز التي قامت عليها، وتحرص القيادة الرشيدة على تعزيزها في نفوس الأجيال الجديدة محلياً وعالمياً.

ويلقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك كلمة افتتاح الملتقى حول زايد الإنسان «القيمة والذكرى والأثر»، كما يتحدث محمد عبد الجليل الفهيم عن أهمية العمل الإنساني والتسامح في فكر الشيخ زايد محلياً وعالمياً، وأثر ذلك على مكانة الدولة ونهضتها، بينما يتناول كل من المطران بول هيندر والحاخام يهودا سارنا والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قيمة التسامح الديني وأهميته في بناء الدولة على نهج زايد، وحرية الاعتقاد التي أرساها زايد، وعززتها القيادة الرشيدة للدولة، كما يتحدث ممثلون عن أصحاب الهمم وعمال الإمارات والأجيال الجديدة عن أثر زايد.

وأكدت وزارة التسامح والتعايش أن اهتمامها بتنظيم ملتقى «زايد نبع الخير للإنسانية» سنوياً بالمناسبة لا يهدف فقط إلى الوقوف على مآثر وأعمال وأقوال الوالد المؤسس وتعزيزها لدى الأجيال الجديدة، وإنما يتخطى ذلك إلى الوقوف على فكر زايد الذي أسس دولة فتية نفاخر بها العالم، لكي نتعلم منها الدروس، ونستفيد منها في المقبل من الأيام، لأن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كان رمزاً لكل ما نفاخر به العالم من قيم وإنسانية ورغبة في التعاون مع الجميع، فهو في حد ذاته مدرسة تخرج فيها الآلاف من أبنائه واستفاد منها الكثيرون خارج حدود الإمارات.

وأعلنت وزارة التسامح والتعايش عن دعوتها لكافة فئات المجتمع لمتابعة فعاليات الملتقى الذي يستمر لمدة يوم واحد (افتراضياً) عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم نقل بث حي لكافة وقائع الملتقى.