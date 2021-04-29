أحمد النعيمي يدعو لإشراك الموظفين في رسم المبادرات

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ضرورة إشراك الموظفين في تحديد ورسم المبادرات والمشاريع، داعياً إلى بحث احتياجات الموظف الحكومي، واعتبارها أولوية، وتوفير البيئة المناسبة للعمل.. مشيداً بما تقوم به الدائرة من مشاريع منسجمة مع رؤية عجمان.

واطلع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي خلال لقائه بمسؤولي دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان على خطط ومبادرات الدائرة لسنة 2021، مشدداً على ضرورة الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية في الدولة، التي تسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي ووضع الآليات والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز وتنمية الموارد البشرية، والاهتمام بالكوادر الوطنية التي تعد من أهم المحاور الاستراتيجية في رؤية عجمان. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بفئة الباحثين عن عمل، من خلال توفير البيانات وتحديد حجم التحديات والصعوبات التي يواجهونها وإعداد السياسات، وإطلاق مشاريع ومبادرات لتطوير عملية التوظيف في القطاع الخاص والعام لهذه الفئة بناء على أفضل التجارب والممارسات المطبقة على مستوى الدولة.

واستمع الشيخ أحمد بن حميد، من راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الدائرة ومديري الإدارات إلى شرح واف حول البرامج والمبادرات، كما تم عرض تقرير نتائج المؤشرات الرئيسية ونسب إنجاز المشاريع والمبادرات للربع الأول لسنة 2021.