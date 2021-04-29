الامارات | خلاف على 5000 درهم ينتهي بقتل 3 أشخاص وإصابة 3 في «نايف»

شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف على 5000 درهم ينتهي بقتل 3 أشخاص وإصابة 3 في «نايف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على 10 آسيويين بتهمة التورط في جريمة اعتداء مُتبادل بالأسلحة البيضاء (شجار)، بمنطقة اختصاص مركز شرطة نايف، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات بليغة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى، بسبب خلاف على 5000 درهم.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن غرفة العمليات تقلت بلاغاً بالحادث، واستجاب رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للبلاغ في الحال، وحددوا هوية المتورطين، وقُبض عليهم خلال 24 ساعة.

وأفاد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، بأن شرطة دبي تلقت بلاغاً حول واقعة اعتداء متبادل في منطقة اختصاص مركز شرطة نايف، فانتقلت الدوريات الشرطية وفرق البحث الجنائي إلى المكان على وجه السرعة.

وأضاف أن أفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عثروا في المنطقة على ثلاث جثث، إلى جانب أشخاص مصابين بإصابات بالغة، نتيجة تعرضهم للضرب بأسلحة بيضاء شملت عِصيّاً وسكاكين، فتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أن الإدارة شكلت على الفور فريق عمل وباشرت البحث والتحري عن المتورطين في الجريمة، وهم 13 شخصاً من دولة واحدة، بينهم المتوفون الثلاثة، وثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات بليغة، بينما فرّ السبعة الباقون إلى جهة مجهولة.

من جهته، قال مساعد المدير العام في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي، العقيد عادل الجوكر، إن رجال البحث الجنائي حددوا مقر سكن المتهمين الهاربين وألقوا القبض عليهم في فترة قياسية لا تتجاوز 24 ساعة، بعد إصدار إذن من النيابة العامة، لافتاً إلى أن المتهمين أقروا بأن المشاجرة وقعت نتيجة خلاف على مبلغ لا يتجاوز 5000 درهم، وبدأ بمشادة كلامية ثم تطور إلى اعتداء متبادل، لافتاً إلى تحويل جميع المتورطين المضبوطين في واقعة الاعتداء المتبادل إلى الجهات القضائية.

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