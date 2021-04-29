الامارات | 1710 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1710 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 195 ألفاً و166 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إذ أسهم تكثيف إجراءات الفحص في الكشف عن 1710 حالات إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. ‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1580 حالة. ‌وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

‌كما أعلنت عن شفاء 1551 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض.

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