الامارات | أمطار غزيرة على الفجيرة وخورفكان وكلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الفجيرة وخورفكان وكلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق مختلفة من الدولة أمس، سقوط أمطار متفرقة، حيث هطلت أمطار خفيفة في مناطق مختلفة من إمارتي أبوظبي وأم القيوين،

فيما تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الشرقية من الدولة في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها ومدينتي خورفكان وكلباء. أدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة، إلى جانب تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة. وتركّزت الأمطار على مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ومربح وقدفع ومنطقة الطويين. فيما شهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرق والأماكن المنخفضة.

ودعت شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خلال الأجواء الماطرة، وبادرت بجانب الدفاع المدني، إلى تنظيم السير وسحب المياه المتجمعة.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق ويصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة، تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، مع تدني مدى الرؤية الأفقية، والرياح غربية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية /‏15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/‏س.

وقال المركز في نشرته اليومية، إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً ويضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند 15:16 والمد الثاني عند 02:28، والجزر الأول عند الساعة 08:41، والجزر الثاني عند الساعة 20:13. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً ويضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند 11:49، والمد الثاني عند الساعة 23:01، والجزر الأول عند الساعة 17:30، والجزر الثاني عند الساعة 05:41.

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