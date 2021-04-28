الامارات | "إسلامية دبي" تعلن عن الضوابط الاحترازية لإقامة صلاة التهجد في مساجد الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن "إسلامية دبي" تعلن عن الضوابط الاحترازية لإقامة صلاة التهجد في مساجد الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 أبريل 2021

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن السماح بإقامة صلاة التهجد في الإمارة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التراويح.

وأوضحت أنه تقرر تحديد مدة صلاة التهجد بما لا يتجاوز 30 دقيقة عند الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 12:30 في جميع مساجد الإمارة مؤكدة ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقا وغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة وعدم السماح بالجلوس والاعتكاف.

وأشارت الدائرة الى أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يشجع المصلين خاصةً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات أن يحيوا سنة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم وذلك من خلال صلاتها جماعة مع أهل بيتهم أو منفردين ولهم أجر التراويح والتهجد كاملاً بإذن الله تعالى.

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