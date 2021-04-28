الامارات | هطول أمطار غزيرة على الفجيرة و خورفكان وكلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على الفجيرة و خورفكان وكلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الشرقية من الدولة في إمارة الفجيرة و المناطق التابعة لها و مدينتي خورفكان وكلباء.

أدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب و انخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة إلى جانب تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة.

تركزت الأمطار على مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ومربح وقدفع ومنطقه الطويين.

فيما شهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرق والأماكن المنخفضة.

و دعت شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة وبادرت إلى جانب الدفاع المدني إلى تنظيم السير وسحب المياه المتجمعة.

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