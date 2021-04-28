الامارات | "حملة 100 مليون وجبة" تبدأ عمليات توزيع الطرود الغذائية في غانا وأنغولا وأوغندا

شكرا لقرائتكم خبر عن "حملة 100 مليون وجبة" تبدأ عمليات توزيع الطرود الغذائية في غانا وأنغولا وأوغندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت حملة 100 مليون وجبة، الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام خلال شهر رمضان المبارك في 30 دولة في العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، عمليات توزيع الطرود الغذائية على المحتاجين والمجتمعات الأقل دخلاً في كلٍ من أنغولا وغانا وأوغندا.

وبدأ توزيع الدعم الغذائي في الدول الأفريقية الثلاث على الفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود والفقراء والأسر المتعففة، بالتعاون مع الشركاء المحليين لحملة 100 مليون وجبة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدول الثلاثين التي تشملها الحملة.

ويأتي بدء توزيع الوجبات بالتزامن مع تحقيق حملة 100 مليون وجبة هدفها كاملاً خلال 10 أيام فقط على انطلاقها بعد أن تلقت قيمة 100 مليون وجبة من التبرعات والمساهمات التي تدفقت من الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية في الدولة في تجسيد لقيم الإمارات الحريصة على مد يد العون وإغاثة ودعم المحتاجين والمنكوبين ونشر الخير، والتخفيف من تأثيرات الأزمات والكوارث والتحديات والمعاناة لمختلف شعوب العالم دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

ثلاثون دولة

وتشمل قائمة الدول الثلاثين التي تغطيها حملة 100 مليون وجبة في أربع قارات كلاً من مصر والسودان وتونس والصومال والسنغال وبنين وأنغولا وغانا وأنغولا وسيراليون وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا وبروندي في إفريقيا، ولبنان والأردن والعراق وفلسطين واليمن والهند وباكستان وبنغلاديش وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وقرغيزستان ونيبال في آسيا، وكوسوفو في أوروبا، والبرازيل في أمريكا الجنوبية.

غرب القارة

وفي غانا الواقعة في الطرف الغربي من القارة الإفريقية، تنسق حملة 100 مليون وجبة مع مؤسسة "فود فور أول " الخيرية في غانا لإنجاز العمليات الميدانية واللوجستية المرتبطة بتوزيع المواد الغذائية الأساسية على مستحقيها بشكل مباشر وسريع، بما يعادل 2.5 مليون وجبة، سيتم توزيعها في الأحياء الفقيرة ومجمعات زونغو السكنية في ضواحي العاصمة الغانيّة أكرا.

تعاون

وفي أنغولا، تتعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مع بنك الطعام الأنغولي لتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين في أماكن تواجدهم من خلال حملة "100 مليون وجبة". وتعادل الطرود الغذائية التي سيتم توزيعها 1.25 مليون وجبة، سيجري توزيعها على المحتاجين والأسر الأشد حاجة في العاصمة الأنغولية لاوندا.

شرق إفريقيا

أما في أوغندا في شرق أفريقيا فتعمل حملة 100 مليون وجبة مع بنك الطعام الأوغندي (هابا نا هابا فود) لضمان وصول الطرود الغذائية التي يعادل مجملها 1.25 مليون وجبة سيجري توزيعها بحسب البيانات المتوفرة لدى بنك الطعام الأوغندي على المحتاجين والأسر المتعففة.

أطراف متعددة

وتتولى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عمليات توزيع الطرود الغذائية لحملة 100 مليون وجبة بالتنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات الخيرية. فيما تتعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مع برنامج الأغذية العالمي لتوزيع قسائم فورية تستبدل بمواد غذائية على المستفيدين في فلسطين وفي مخيمات اللاجئين في الأردن وبنغلاديش، ومع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام لتوزيع الطرود الغذائية في عدد من الدول التي تغطيها الحملة.

وكانت حملة 100 مليون وجبة بدأت سابقاً توزيع الطرود الغذائية في عدد من الدول التي تشملها الحملة مثل مصر والأردن وباكستان، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية في تلك البلدان لتسريع وصول الدعم الغذائي لمحتاجيه في المجتمعات ذات الدخل المحدود.

سهولة التخزين

وتوفر حملة 100 مليون وجبة المكونات الأساسية لإعداد وجبات طعام مغذية بصيغة طرود غذائية سهلة التخزين دون الحاجة إلى التبريد، من أجل تيسير نقلها وتوزيعها على المحتاجين في المناطق الجغرافية ذات المناخات المختلفة في الدول الثلاثين التي تشملها الحملة، لتشكل شبكة أمان غذائي للأسر المتعففة والفقراء.

تدفق

ويتواصل تدفق التبرعات على "حملة 100 مليون وجبة" من الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، داخل دولة الإمارات وخارجها، حتى بعد أن حققت هدفها كاملاً بجمع قيمة 100 مليون وجبة خلال الأيام العشرة الأولى من إطلاقها، وهي تستقبل المساهمات عبر أربع آليات مختلفة من خلال موقع الحملة الإلكتروني www.100millionmeals.ae؛ أو عبر التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999؛ أو بتحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي المخصص للحملة لدى بنك دبي الإسلامي (AE08 0240 0015 2097 7815201)؛ أو عبر إرسال كلمة "وجبة" أو "meal" باللغة الإنجليزية عن طريق الرسائل القصيرة على أرقام محددة على شبكتَي "دو" أو "اتصالات" في دولة الإمارات.

حملة 100 مليون وجبة

وتندرج حملة 100 مليون وجبة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي انطلقت في عام 2015 كمظلة حاضنة لـ 33 مؤسسة إنسانية ومجتمعية وتنموية معنية بإرساء ثقافة العمل الإنساني والإغاثي والخيري والتنموي ونشر الأمل بفضل برامج ومشاريع متنوعة تركز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة.

وتخدم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أهدافاً وغايات إنسانية، دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين. وتأتي مبادرة "100 مليون وجبة" ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الخمسة التي تشكل مرتكزات عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

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