الامارات | شرطة دبي تُلقي القبض على متورطين في اعتداء متبادل أدى إلى مقتل 3 أشخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تُلقي القبض على متورطين في اعتداء متبادل أدى إلى مقتل 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على 10 آسيويين لتورطهم في جريمة اعتداء متبادل بالأسلحة البيضاء "شجار" ادى الى مقتل 3 اشخاص واصابة اخرين بإصابات بليغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى، وذلك بسبب خلاف مالي لاتتجاوز قيمته الـ5 آلاف درهم.

واستطاعت شرطة دبي تحديد هوية جميع المتورطين في الجريمة والقاء القبض عليهم خلال 24 ساعة فقط، رغم هروبهم من مكان الاعتداء المتبادل

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