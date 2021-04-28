الامارات | هزة أرضية بقوة 4.1 درجة جنوب إيران

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة جنوب إيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة أرضية بقوة 4.1 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:58، اليوم، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، وذلك كما ذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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