الامارات | هزة أرضية بقوة 4.1 درجة جنوب إيران

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة جنوب إيران والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة أرضية بقوة 4.1 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:58، اليوم، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، وذلك كما ذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
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