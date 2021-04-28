الامارات | وفاة مواطن وامرأة عربية و3 آسيويين بتصادم مركبتين في الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن وامرأة عربية و3 آسيويين بتصادم مركبتين في الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن وامرأة عربية وثلاثة آسيويين في حادث تصادم مركبتين وقع بمنطقة عصب في الظفرة، وأسفر الحادث عن إصابة مواطن آخر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت إدارة مرور الظفرة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، تلقت بلاغاً بشأن الحادث، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف والدفاع المدني ودوريات الشرطة المختصة إلى الموقع، وتعاملت مع الحادث على وجه السرعة.

وأظهرت التحقيقات أن الحادث وقع بسبب دخول إحدى المركبات إلى الطريق من دون التأكد من خلوه من السيارات، ما أدى إلى اصطدام المركبتين وفقدان السيطرة ونشوب حريق في المركبتين.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، والانتباه عند مفترق الطرق، وعدم الدخول دون التأكد من خلو الطريق، والالتزام بالسرعات المقررة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب القيادة عند الشعور بالإرهاق والتعب لتجنب وقوع الحوادث المرورية.

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