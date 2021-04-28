الامارات | شرطة و«صحة أبوظبي» تحذران من إهمال التعقيم بعد «الصيانة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة و«صحة أبوظبي» تحذران من إهمال التعقيم بعد «الصيانة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة أفراد المجتمع إلى ضرورة التأكد من التزام عمال الصيانة بمعدات الحماية الشخصية، وتعقيم أيديهم قبل دخولهم المنزل، مشددتين على أنه بمجرد انتهاء عملهم يجب تنظيف المناطق التي تم العمل فيها وتعقيمها بشكل صحيح قبل الاستخدام لأجل سلامتهم وسلامة أسرهم من انتشار «كورونا».

وذكرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أنها نفذت حملات لحماية العمال وتعزيز سلامتهم ووقايتهم من جائحة «كورونا»، ووزعت كمامات عليهم في مناطق وجودهم.

وركزت على نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية من خلال الغسل المتكرر للأيدي بالشكل السليم، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي وترك المسافات المناسبة بينهم خلال تنقلاتهم، وعدم البقاء في تجمعات، وتوعيتهم بضرورة لبس الكمامات وارتداء القفازات التي تحميهم من مخاطر الإصابة، بسبب انتقال العدوى من شخص لآخر، والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة والبقاء في مساكنهم.

واستفاد من الحملة عشرات الآلاف من عمال البناء والتشييد، كما حثت دوريات الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، العمال على ضرورة إجراء فحص الكشف عن الفيروس ضمن جهود نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع للقضاء على الوباء، وقدمت لهم خلال وجودها بمناطق أبوظبي والعين والظفرة، نصائح بضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية الرسمية في الدولة للوقاية من جائحة «كورونا».

يذكر أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، وجهت في وسابق نصائح عدة لأفراد المجتمع، للحث على اتباع إجراءات احترازية ووقائية أثناء إجراء أعمال الصيانة المنزلية.

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