الامارات | «فخر الوطن» يطلق برنامج منح دراسية للعاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «فخر الوطن» يطلق برنامج منح دراسية للعاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مكتب «فخر الوطن»، أمس، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مكتب «فخر الوطن»، بتقديم مختلف أوجه الدعم للعاملين في خط الدفاع الأول؛ «برنامج منح دراسية في التعليم العالي» في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، تُقدّم إلى العاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم بدعم من «صندوق الوطن» والقطاع الخاص في الدولة، وبتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

ويحصل المؤهلون وفق هذه المبادرة على منح دراسية كاملة للدراسة بدءاً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، تقديراً لجهود آبائهم وأمهاتهم وتضحياتهم ودورهم في المحافظة على صحة المجتمع وسلامته.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة «صندوق الوطن»: «قدمت الإمارات نموذجاً مشرقاً في التصدي لجائحة (كوفيد-19)، بفضل توجيهات قيادتنا، وجهود العاملين في خط دفاعنا الأول بقطاعنا الصحي، ويسعدنا أن نكون من الداعمين لهذه المبادرة التي تتماشى مع قيمنا الأساسية في صندوق الوطن والمستمدة من قيم التكافل والعطاء الراسخة في نهج دولتنا والمتأصلة في مجتمعنا الإماراتي، ونحن فخورون اليوم بالمساهمة في تقدير هؤلاء الأبطال على إخلاصهم وتفانيهم، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في دولتنا».

من جانبه، أكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم إلى الأبطال العاملين في خط الدفاع الأول وعائلاتهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل صحة الناس وسلامتهم في دولة الإمارات.

وأعرب عن شكره الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعمه المتواصل للعاملين في خط الدفاع الأول، ومساندته أبطال الإمارات ورعايتهم وأسرهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها العالم أجمع.

وأشار إلى أن مكتب «فخر الوطن» يُكرّس جهوده لردّ الجميل إلى هؤلاء الأبطال الذين يعملون على حماية أفراد المجتمع من وباء «كورونا»، حيث كان لخدماتهم وتفانيهم في عملهم في ظلّ هذه الظروف الصعبة نتائج مهمة لمسناها جميعاً، وهم حقاً مثال مُشرّف تتجسد فيه قيم مجتمع الإمارات وثقافته.

وقال وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي: «نحن في الوزارة نثمن هذا الدعم الذي يقدمه (صندوق الوطن) والقطاع الخاص في الدولة، لتوفير المنح الدراسية في قطاع التعليم العالي للعاملين من أبطال خط الدفاع الأول وأبنائهم، والذي يؤكد التزامهم بتعزيز المشاركة الاجتماعية وتشجيع التعليم العالي، وترسيخ مبادئ التعاون والتكاتف في المجتمع».

من جهته، أوضح مكتب «فخر الوطن» أنه في حال حصول الطالب على قبولٍ من الجامعة أو الكلية يمكنه القيام بإرسال طلب المنحة مع الأوراق الثبوتية والشهادات المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي: ‏[email protected] بحيث يكون الطلب متضمناً رسالة القبول.

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