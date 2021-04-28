الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقوق

تشكو وسائل إعلام محلية سرقة محتواها بصفة مستمرة، من مواقع ومنصات إلكترونية، من دون الإشارة إلى المصدر، الأمر الذي يهدر جهدها، ويضيّع حقوق ملكيتها الفكرية للمحتوى الذي تقوم بإنتاجه.

مواعيد

طالب مراجعون لمركز المزهر الطبي بإعادة النظر في المواعيد بعيدة المدى للحالات المرضية التي تتطلب علاجاً سريعاً. وقال أحدهم إنه ينتظر منذ شهر تحديد موعد له بالمركز لإزالة تجمع دموي على العين.

سيارات

قال قراء إن العروض الترويجية التي طرحتها معارض للسيارات المستعملة خلال الفترة الأخيرة، مقيدة ببعض الشروط، بما في ذلك سريانها على طرز محددة من المركبات، فضلاً عن سنوات الضمان والخدمة، إلى جانب طبيعة التمويل الذي يختاره المتعامل.

تسوّل

رصد سكان بعجمان طريقة جديدة للتسوّل، إذ يلجأ بعض الفتيات إلى طرق أبواب المنازل قبيل الإفطار، ومعهن مصاحف ومسابح يعرضنها للبيع، بدعوى حاجتهن للمال لتأمين طعام وشرب أسرهن.

عربات

لاحظ قارئ في مدينة العين عودة انتشار عربات التسوق المهملة داخل الأحياء السكنية. وقال إنه يتم وضعها بصورة تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، مطالباً المسؤولين في مراكز التسوق بمنع المتسوقين من استخدامها بعيداً عن المحال التجارية.

إصلاحات

اشتكى سكان بمنطقة «الجرف» في عجمان من صعوبة إيجاد مواقف للسيارات بالقرب من الشوارع التي تشهد إصلاحات بالمنطقة، وتتسبب في عرقلة حركة السير والمرور، خصوصاً في أوقات الذروة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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