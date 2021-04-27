الامارات | "الطوارئ والأزمات" تعلن الضوابط الخاصة بصلاة التهجد في المساجد وتقصر حضور نهائي الكأس على المطعمين

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات" تعلن الضوابط الخاصة بصلاة التهجد في المساجد وتقصر حضور نهائي الكأس على المطعمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها السماح إقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفقا لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التروايح، كما تم قصر مباراة نهائي كأس رئيس الدولة، على المطعمين والمشاركين في التحارب السريرية للقاح فقط، وكشفت الإحاطة عن حصول دولة الإمارات على المركز الثامن عالمياً، والأول عربياً على مؤشر "بلومبيرج" لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة كوفيد- 19.

وتفصيلاً، أعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، تقدم دولة الإمارات 3 مراتب إلى المركز الثامن عالمياً، وحافظت على مركزها الأول عربياً على مؤشر "بلومبيرج" لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة كوفيد- 19، محققة 69.7 نقطة على المؤشر العام، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي بذلك ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم لتتقدم على دول مثل الصين وفنلندا والدنمارك وكندا وسويسرا.

وقال الظاهري: "تمكنت دولة الإمارات من الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة إقليمياً وعالمياً، بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة، حيث تعاملت مع الجائحة بفاعلية، مع المحافظة على عدم تعطيل الأعمال والشؤون المجتمعية"، مشدداً على نجاح الحملة الوطنية للقاح كوفيد 19 في الإمارات في تحقيق أهدافها حتى الآن يعد مؤشراً على قوة المنظومة الطبية والصحية في الدولة.

وأضاف: "وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من عشرة ملايين جرعة، وبلغ معدل توزيع اللقاح 104.51 جرعة لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 43 مليون فحص، وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوماً بعد الآخر أنها من أهم النماذج العالمية الناجحة في مواجهة هذه الأزمة".

وأشار إلى أن توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الدولة في المعركة ضد الجائحة، وهي متوفرة للجميع مجاناً في مختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها، الأمر الذي يفرض على الجميع التعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19 والعودة بكل أمان إلى الحياة الطبيعية.

وأشاد الظاهري، بتكاتف مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين مع مؤسساته لمواجهة هذا الوباء منذ بداية الأزمة، حيث ضربوا أروع أنواع الأمثلة في الالتزام والتقيد بكافة الإجراءات التي يتم الإعلان عنها حتى نكمل هذا الطريق والعمل جميعا يدا بيدا ساعين معاً للمضي قدما في طريق التعافي، مقدماً الشكر والامتنان لجميع أفراد المجتمع الذين اختاروا التطعيم حمايةً لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم. وهذا ما اعتدنا عليه من كافة مواطني ومقيمي الدولة. ودعا بقية أفراد المجتمع من الفئات المستهدفة بضرورة المبادرة إلى أخذ اللقاح والمساهمة في حماية المجتمع.

وأكد الظاهري، توافر غالبية اللقاحات المعتمدة عالمياً في الدولة والتي تشمل 4 أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس كوفيد-19، وهم: لقاح سينوفارم، ولقاح "فايزر-بيونتك، ولقاح سبوتنيك في V، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا كما توفر الدولة التطعيم مجاناً واختيارياً لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود حالة صحية، أو أعراض تمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المختص.

وأعلن الظاهري، إقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفقا لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التروايح، حيث تقرر تحديد مدة صلاة التهجد بما لا يتجاوز 30 دقيقة ويكون التوقيت عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثانية عشر والنصف في جميع إمارات الدولة، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها مسبقاً، وغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة، وعدم السماح بالجلوس والاعتكاف.

وأشار إلى أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، يشجع المصلين خاصةً كبار السن من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، أن يحيوا سنَّة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم، وذلك من خلال صلاتها جماعةً مع أهل بيتهم أو منفردين ولهم أجر التراويح والتهجد كاملاً.

كما أعلن الظاهري، عن قصر حضور مباراة نهائي كأس رئيس الدولة، على المطعمين والمشاركين في التحارب السريرية للقاح فقط، مشيراً إلى أنه تقرر إقامة نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة 2021 يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021 بين الفريقين المتأهلين مع السماح بعودة الجماهير بنسبة 30% وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية.

وأشار إلى أن نهائي كأس رئيس الدولة، يعد أول فعالية رسمية يسمح بحضورها الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط، مع مراعاة التزام المشجعين بإبراز نتيجة فحص كوفيد-19 السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد إقامة المباراة وأن يكون حرف E ظاهراً في تطبيق الحصن الخاص بهم، ومن ثم يمكنهم الاستفادة من ميزات ظهور حرف E أو النجمة الذهبية وسيقوم اتحاد كرة القدم بإعلان التفاصيل لهذه الفاعلية، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم التجربة وإعادة النظر في عودة الجماهير إلى المدرجات خلال المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

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