الامارات | عاشق يورط 5 أشخاص في خطف حبيبته

شكرا لقرائتكم خبر عن عاشق يورط 5 أشخاص في خطف حبيبته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بوقف دعوى اتهم بها خمسة أشخاص (من دولة آسيوية) بالاشتراك في خطف امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً بأوامر من متهم سادس هارب ارتبط عاطفياً بالمجني عليها، وأراد إرغامها على السكن معه، ويعد تنازل المجني عليها من أسباب انقضاء الدعوى.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها كانت تسير في منطقة رأس الخور، وفوجئت بالمتهم "الهارب" وشخصين معه يحاصرانها ويسحبونها بقوة إلى مركبة أجرة يقودها متهم آخر، وأجلسوها في المنتصف بين متهمين ووضع المتهم الهارب يده على فمها حتى لا تصدر صوتاً أو تستنجد بأحد.

وأضافت أن المتهم الهارب خطط لهذه الجريمة مع الآخرين لأنه كان يريد إجبارها على السكن معه كونهما ارتبطا بقصة حب قبل أن تعرف أنه متزوج وطلبت الانفصال عنه، مشيرة إلى أنها اسقطت حقيبة يدها وهاتفها حين تعرضت للخطف.

وذكر شاهد عيان إنه كان يمارس رياضة المشي مع زوجته في وقت الواقعة وشاهد مركبة أجرة تقف، فيما يتحرك نحوها من الخلف رجل يجر امرأة، وكانت تصرخ، لافتاً إلى أن السيارة تحركت سريعاً بمجرد إدخاله المجني عليها فيها، مشيراً إلى أن الأخيرة أسقطت حقيبة نسائية وهاتف متحرك في المكان فأبلغ الشرطة عن الواقعة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد من شاهد عيان عن وقوع جريمة خطف امرأة من طريق عام باختصاص مركز شرطة الراشدية، فتم الانتقال وتحديد سيارة الأجرة المستخدمة في الجريمة، ومن ثم معرفة هوية المتهمين والقبض عليهم ما عدا المدبر الذي كان يعيش سابقاً مع المجني عليها قبل أن تكتشف أنه متزوج ولديه أبناء ففرت من منزله، ما دفعه إلى التخطيط لخطفها.

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