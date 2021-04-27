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الامارات | وفاة مواطن وإمرأة عربية و3 آسيويين بتصادم مركبتين في الظفرة

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن وإمرأة عربية و3 آسيويين بحادث تصادم مركبتين وقع بمنطقة عصب فى الظفرة وأدى الحادث لإصابة شخص إماراتي نقل للمستشفى.

وكانت إدارة مرور الظفرة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقت بلاغاً بشأن الحادث، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف والدفاع المدني ودوريات الشرطة المختصة إلى الموقع وتعاملت مع الحادث على وجه السرعة.

وأظهرت التحقيقات أن الحادث وقع بسبب دخول احدى المركبات دون التأكد من خلو الطريق ما أدى لاصطدام المركبتين  وفقدان السيطرة  ونشوب حريق في المركبتين .

ودعت شرطة أبوظبي السائقين  إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والانتباه عند مفترق الطرق وعدم الدخول دون التأكد من خلو الطريق والالتزام بالسرعات المقررة وتوخي الحيطة والحذر وتجنب القيادة عند الشعور بالإرهاق والتعب لتجنب وقوع الحوادث المرورية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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