«مجلس الداخلية الرمضاني» الثاني ينطلق اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ينطلق مساء اليوم الثلاثاء ثاني مجالس وزارة الداخلية الرمضانية الافتراضية في دورتها العاشرة للعام 2021، التي تنظمها الوزارة، حيث سيتم انعقادها من خلال تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، وذلك التزاماً بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيدـ 19». وتماشياً مع عام الخمسين، تتناول نسخة المجالس هذا العام عدداً من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، والعمل في المستقبل، والسعادة وجودة الحياة في العصر الرقمي، والحياة الطويلة في المستقبل، ويشارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين المختصين من خارج الدولة، ويديرها إعلاميون من مختلف وسائل الإعلام بالدولة. ويتناول المجلس الرمضاني الثاني الذي تديره خديجة حسين عبدالله مدير تنفيذي بقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ثلاثة موضوعات الأول يتناول «الحياة الطويلة في المستقبل»، ويقدمه البروفسور أندرو سكوت، المتخصص في العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، والثاني يتناول «السعادة وجودة الحياة في العصر الرقمي» ويقدمه البروفسور مايكل نورتون، أستاذ إدارة الأعمال وعضو فريق للبصيرة السلوكية في جامعة هارفارد، وباحث في مجال السلوك الإنساني والسعادة وجودة الحياة، أما الموضوع الثالث فيتناول «مستقبل السعادة وجودة الحياة» ويقدمه الخبير الأسترالي مارك بون، المتخصص في مجال الصحة البدنية واللياقة والنفسية والمهارات الحياتية. وتحرص وزارة الداخلية على ديمومة عمل المجالس وانعقادها كل رمضان لما تمثله من دور حيوي في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الثقافة الإيجابية وتقوية الصلة بين الوزارة والمجتمع، نظراً للظروف الصحية الحالية، واستمرار جائحة كورونا. كما تحرص الوزارة على تبني المجالس الذكية للعام الثاني على التوالي، بحيث تستمر في التواصل المجتمعي مع الالتزام التام بالتباعد الجسدي واشتراطات السلامة والوقاية العامة. وتقدم المجالس المقترحات والتوصيات التي تعزز من جودة الخدمات، وتساهم في استقرار المجتمع وأمنه، ليكون الجميع شركاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.