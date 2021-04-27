هزاع بن زايد: الشباب في قلب محمد بن زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الشباب في قلب وعقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً سموه أن الشباب أساس التقدم والمستقبل الزاهر.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن المحاضرات الرمضانية التي تقام كل يوم اثنين طوال أيام شهر رمضان الفضيل في رحاب مجلس محمد بن زايد، هي بمثابة فضاء واسع للتلاقي وتبادل الأفكار والحوار البناء، كما أنها مساحة متجددة لطرح القضايا الإنسانية، ومناقشة الآفاق التي تجمع مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب.

ودوّن سموه في «تغريدة» على حساب سموه في «تويتر»: «المحاضرات الرمضانية كل يوم اثنين في رحاب مجلس محمد بن زايد، فضاء واسع للتلاقي والأفكار والحوار البناء، ومساحة متجددة لطرح القضايا الإنسانية ومناقشة الآفاق التي تجمع مختلف فئات المجتمع، وللشباب حضور دائم فيها، فهم في قلب الشيخ محمد بن زايد وعقله، وهم أساس التقدم والمستقبل الزاهر».