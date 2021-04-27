طلبة إماراتيون يبتكرون مشروعاً للحدّ من البطالة الإلكترونية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

فاز فريق مشروع «مهنة» الإماراتي لمواجهة تحدي بطالة الشباب بالمنطقة العربية بالمرتبة الأولى في تحدي الـ 100 مليون نجم متألق، ضمن «معسكر التدريب المكثف للريادة في الابتكار من إم آي تي». وجاء تنظيم المعسكر الأول من نوعه في المنطقة من قبل مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمنتزه العلوم والابتكار.

ويهدف مشروع «مهنة» الفائز، وهو عبارة عن منصة على الإنترنت تعمل على ربط طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع شركات مختصة في هذه المجالات في الدولة، إلى توسيع شبكتهم المهنية والحد من البطالة.

وجرى تكليف المشاركين في معسكر التدريب المكثّف بمهمة التوصّل إلى حل مبتكر يهدف إلى التصدّي لتحدي البطالة التي يواجهها شباب المنطقة العربية. حيث حظي 120 من الشباب الإماراتي والعربي في دولة الإمارات بدعم 15 خبيراً وموجهاً من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال المعسكر الذي امتد إلى 10 أسابيع. وعرض 22 فريقاً ابتكاراتهم أمام لجنة تحكيم أولية ضمت 12 عضواً من مختلف القطاعات، قامت باختيار أفضل 4 مشاريع ليتم عرضها على لجنة تحكيم عليا، بمشاركة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، وذلك في إطار يوم العرض الذي نظمّه المعسكر عبر الإنترنت.

وأشاد معالي زكي أنور نسيبة بالإنجاز الذي حقّقه «معسكر التدريب المكثّف للريادة في الابتكار من إم آي تي»، مُثمّناً التعاون المميز الذي جمع بين جامعة من الولايات المتحدة الأميركية وجامعة من دولة الإمارات ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم باعتبارها مؤسسة عطاء رائدة، منحت الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.