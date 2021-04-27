فتح باب التسجيل للمؤتمر الدولي للفضاء2021

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم فتح باب التسجيل لحضور النسخة الـ 72 من المؤتمر الدولي للفضاء الذي تستضيفه دولة الإمارات، للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي، منذ انطلاقه في عام 1950، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2021 في مركز التجارة العالمي بدبي.

من جانبه، قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «إن نجاح دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الدولي للفضاء خلال عقد واحد منذ انطلاق نشاط الدولة في قطاع الفضاء، هو مدعاة للفخر وتأكيد على التزامنا بمواكبة أحدث المستجدات، وما توصل إليه مجتمع البحث العلمي من تطورات وتحديثات تقنية وابتكارات تكنولوجية».

بدوره، قال سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس لجنة استضافة المؤتمر الدولي للفضاء: «سيعمل المؤتمر على تسريع وتيرة نمو القطاع في المنطقة، علاوة على كونه منصة فريدة لإثراء معرفة الجيل الحالي والأجيال القادمة من الشباب، وتمكينهم في مجالات مهمة مثل علوم وتكنولوجيا الفضاء والهندسة والرياضيات». وتعقيباً على استضافة دولة الإمارات للمؤتمر، قالت باسكال اهرنفرفريوند، رئيس الاتحاد الدولي للفضاء: «نحن سعداء بتنظيم النسخة الـ 72 من المؤتمر لأول مرة في الوطن العربي وفي دولة الإمارات ونتطلع قدماً لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات مع زملائنا لتوفير حلول ومجابهة التحديات التي تواجه في قطاع صناعة الفضاء والإنسانية».