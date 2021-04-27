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الامارات | طقس مائل للحرارة نهار الغد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للحرارة نهار الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام خاصة على المناطق الشرقية ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س .

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 13:25 والمد الثاني عند 01:25

الجزر الأول عند الساعة 19:06 والجزر الثاني عند الساعة 07:55

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 10:10 والمد الثاني عند الساعة 21:38

الجزر الاول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند الساعة 04:11

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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