الامارات | «مواصلات رأس الخيمة» تُطلق منصة رقمية بـ 37 خدمة فرعية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مواصلات رأس الخيمة» تُطلق منصة رقمية بـ 37 خدمة فرعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات منصة الخدمات الرقمية، ضمن المرحلة الثانية من استراتيجيتها التي تهدف إلى تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم خلال زمن قياسي من خلال التحول إلى مراكز خدمة إلكترونية، لضمان استمرارية الأعمال، وسهولة الوصول إلى الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني والأجهزة الذكية على مدار الساعة.

وقال المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، إن «المنصة الرقمية تضم أربع خدمات رئيسة مرتبطة بترخيص أنشطة النقل والمواصلات في إمارة رأس الخيمة، وهي: (ترخيص المركبات، ترخيص السائقين، ترخيص الشركات، ودفع المخالفات)، كما تحتوي على 37 خدمة فرعية، إذ تمكن الخدمات المتعاملين من إجراء جميع عمليات إصدار وتجديد تراخيص النقل في الإمارة عبر المنصة إلكترونياً عن طرق الدفع بالدرهم الإلكتروني وبطاقات الائتمان والتحويل البنكي».

وأوضح أن المرحلة الثانية من الخدمات الرقمية تأتي ضمن جهود الهيئة لتنفيذ استراتيجيتها الرقمية وتطبيق خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين، وتعزز مكانة الهيئة وتنافسيتها في قطاع المواصلات على المستويين المحلي والعالمي، من خلال تقديم خدمات متميزة تختصر إجراءات إنجاز المعاملات وتخفض الزمن المستغرق لإنجازها. كما أنها تعزز الشراكة مع القطاعين العام والخاص من خلال ربط المنصة بالهوية الإماراتية لضمان أعلى مستويات أمن المعلومات والمحافظة على خصوصية المستخدمين، إضافةً إلى إمكانية ربطها مع الخدمات الحكومية الأخرى في المرحلة المقبلة. وأشارت مدير مركز سعادة المتعاملين، فاطمة حسن الشحي، إلى أن منصة الخدمات توفر العديد من المزايا التي تمكن المتعاملين من تقديم وإنجاز المعاملات والخدمات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مع إمكانية تتبع حالة المعاملة ومستجداتها من خلال الرقم المرجعي الذي يتم إرساله إلى مقدم الطلب عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني المسجل في قاعدة البيانات، بالإضافة إلى مساهمة المنصة في تعزيز جهود الهيئة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد-19»، وذلك للحفاظ على سلامة المتعاملين.

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