الامارات | النيابة تحذر من 10 سلوكيات ممنوعة خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تحذر من 10 سلوكيات ممنوعة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت النيابة العامة الاتحادية، 10 سلوكيات محظورة خلال شهر رمضان الجاري، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مبينة أنه يجب تناول الإفطار والسحور الجماعي مع أفراد العائلة الواحدة التي تسكن في المنزل نفسه، ومنع التجمعات المنزلية المصاحبة لليالي رمضان، والزيارات العائلية، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للتواصل مع الأقرباء، وتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن التجمعات في الأماكن المرتبطة بأنشطة رمضان مثل الأسواق والمحال التجارية المزدحمة، ومنع إقامة خيام الإفطار الرمضانية أو تخصيص أماكن عامة لتناول الوجبات الجماعية في مختلف إمارات الدولة أو أي تجمعات أخرى سواء من قبل جهات أو أفراد، ويمنع توزيع المصاحف والهدايا الأخرى في مقر العمل.

وذكرت أنه يمنع على الأفراد توزيع وجبات إفطار الصائمين أمام المنازل، وعلى الراغبين في ذلك التنسيق مع الجهات الخيرية في الدولة، وعدم تبادل الأطعمة بين الأهل والجيران، وعدم إرسال الأطعمة إلى المساجد أو مشاركتها، وإبلاغ السلطات المختصة عن ظاهرة التسوّل.

وأوضحت من خلال فيديو تعريفي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتوجب على المطاعم والمنشآت الالتزام بتسعة إجراءات، وهي: منع توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم، وإعداد الوجبات وفق أعلى معايير النظافة والصحة العامة، والتأكد من صحة وسلامة معدي الوجبات ومقدمي الخدمة باستمرار، وارتداء الكمامة طوال الوقت، والحرص على توزيع الوجبات في علب ذات الاستخدام الواحد والمعبأة مسبقاً، وعند نقل الوجبات يجب حفظها في أكياس أو صناديق مخصصة، والمحافظة على إرشادات التباعد الجسدي طوال فترة التعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع، وتجنب تلامس الأيدي عند توزيع الوجبات، وعدم التواصل المباشر مع مقدمي الأطعمة والالتزام بالتدابير الاحترازية.

وبالنسبة للعمال، أكدت النيابة العامة أنه يقتصر توزيع الوجبات على مجمعات العمال السكنية عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأهابت نيابة الطّوارئ والأزمات والكوارث وشرطة أبوظبي بالجمهور التقيد بالتعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار مرض «كوفيد-19»، حرصاً على صحتهم وتجنباً للوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات التي تقضي بالغرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم و5000 درهم لكل من شارك.

يذكر أن شرطة أبوظبي أحالت إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث منذ بداية شهر رمضان 39 مخالفة تطبيق قرار منع وتقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة أو الخاصة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة (العزب) بإمارة أبوظبي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

إجراءات الأنشطة الدينية

أكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام الأفراد بالإجراءات المتعلقة بالأنشطة الدينية ومنها التصدق بوجبات إفطار الصائمين إلكترونياً، مشيرة إلى أنه يحظر تقديمها أو توزيعها إلا من قبل الجهات المختصة.

ودعت الوزارة الأفراد إلى الالتزام بلبس الكمامة في الأوقات كافة، خصوصاً حول الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

يُذكر أن وزارة الداخلية أطلقت أخيراً مبادرة «كسر الصيام» لتوزيع الوجبات الغذائية خلال شهر رمضان على مستخدمي الطريق وكل أفراد المجتمع، بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة ومصرف أبوظبي الإسلامي.

• النيابة طالبت المطاعم والمنشآت الغذائية بالالتزام بـ 9 إجراءات احترازية.

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