الامارات | 1759 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1580 ووفاة حالتين

شكرا لقرائتكم خبر عن 1759 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1580 ووفاة حالتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ووفاة حالتين، وشفاء 1580 حالة جديدة.

وأفادت بأنه تم إجراء 160 ألفاً و390 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، وتم الكشف عن 1759 إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 512 ألفاً و497 حالة.

وأعلنت عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بـ«كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1573 حالة، كاشفة عن شفاء 1580 حالة جديدة لمصابين بالفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 493 ألفاً 689 حالة.

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