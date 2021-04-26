الامارات | مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تنظم مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف المتحركة

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تنظم مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف المتحركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة يوم 1 مايو 2021، والذي يعود ريعه لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية في شهر رمضان.

ويعرض المزاد الذي ينطلق في تمام الساعة 9 مساء في هيلتون دبي الحبتور سيتي،مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات وأرقام الهاتف المتحرك المميزة، ليعود ريع المزايدة عليها لإطعام الطعام للمحتاجين في 30 دولة تشملها حملة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة.

رقمٌ واحد

ويمكن لريع رقم مميز واحد، مثل رقم لوحة المركبة المميز AA9أو رقم الهاتف المتحرك المميز 0569999999، أن يسهم بتوفر ملايين الوجبات ضمن المجتمعات الأكثر حاجة التي تشملها حملة "100 مليون وجبة" خاصة وأن درهماً واحداً قد يؤمّن المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات ذات القدرة الشرائية المحدودة والتكلفة المعيشية المنخفضة.

وإلى جانب أرقام لوحات المركبات المميزة الأخرى التي يعرضها المزاد الخيري مثل U31وT38وE51، يعرض المزاد الداعم لحملة 100 مليون وجبة مجموعة من الأرقام الهاتفية المميزة للهواتف المتحركة بما في ذلك أرقام:0569999999 – 0569999993 – 0549999993 – 0565555556

وتشارك الإمارات للمزادات في تنظيم مزاد "أنبل رقم" الخيري وتوفر له كافة المتطلبات التقنية لتسهيل انطلاقاً من خبرتها الممتدة لسنوات في تنظيم المزادات المتميزة على مستوى الدولة والمنطقة.

وسيلة مبتكرة

ويعد مزاد الأرقام المميزة وسيلة إضافية مبتكرة تضاف إلى قنوات التبرع المتعددة التي وفرتها حملة 100 مليون وجبة في دعوة مفتوحة للجميع للمساهمة في جهود إطعام الطعام للمحتاجين في المجتمعات محدودة الدخل التي تغطيها الحملة.

ويضاف مزاد الأرقام المميزة الخيري إلى خيارات التبرع الرئيسية الأربعة التي وفرتها حملة 100 مليون وجبة منذ انطلاقهابما في ذلك موقع الحملة الإلكتروني www.100millionmeals.ae؛ أو مركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999؛ أو الحساب المصرفي المخصص للحملة لدى بنك دبي الإسلامي (AE08 0240 0015 2097 7815201)؛ أو عبر إرسال كلمة "وجبة" أو "meal" باللغة الإنجليزية عن طريق الرسائل القصيرة على أرقام محددة، معروضة على موقع الحملة، لشبكتَي "دو" أو "اتصالات" في دولة الإمارات.

قيم العطاء

وتستلهم مبادرة مزاد "أنبل رقم" الذي ينظم بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة اتصالات، قيم العطاء في شهر رمضان المبارك، لتعزز أواصر التضامن والشراكة من أجل مد يد العون والمساندة للمحتاجين والجوعى في جهات العالم الأربع، استناداً إلى قيم البذل والتراحم والتكافل والتعاضد الإنساني دون استثناء لأحد أو تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية، والتي تميّز مجتمع الإمارات والمبادرات الإنسانية والإغاثية التي تنطلق من الدولة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر محمد الطاير: تعودنا من صاحب الأيادي البيضاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي الطرح المبتكر فـي المبادرات المجتمعية التي يطلقها سموه لاسيما فـي مواسم الخير، وتشكل مبادرة سموه لتقديم 100 مليون وجبة نقلة نوعية فـي العمل الخير والإنسانـي، من حيث عدد المستفيدين من الحملة، إذ شهدت تفاعلاً مؤسسياً ومجتمعياً كبيراً منذ اليوم الأول لإطلاقها، للمساهمة فـي تحقيق أهداف هذه المبادرة النبيلة، لاسيما أنها تمتد لتغيث من يعانون من أحد أشد أشكال العوز الإنـسانـي وهو الجوع، مؤكداً أنّ المبادرة تعكس استمرار نهج الخير والعطاء لدولة الإمارات الذي شمل مختلف القطاعات من تعليم وصحة وإغاثة ومعرفة.

وأعرب الطاير عن سروره لمشاركة الهيئة في هذه المبادرة الفريدة من نوعها، وقال" نؤمن في هيئة الطرق والمواصلات بحق الشعوب في الحصول على الطعام، وندعم جهود القيادة الرشيدة، في سعيها لتوفير الغذاء والحياة الكريمة للشعوب التي تحتاج للدعم والرعاية، باعتباره أحد أهم القيم الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنشد الخير والسعادة لمختلف شعوب العالم.

وأضاف: المبادرات الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ساهمت في حشد الطاقات من المؤسسات ورجال الأعمال والمحسنين، ورسخت القيم النبيلة التي عُرف بها شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، من معاني الكرم ومد يد العون للمحتاجين.

وفي هذه المناسبة، أفاد مدير عام "اتصالات" في منطقة دبي عبدالله سالم المانع: "تفتخر ’اتصالات‘ بالمشاركة في المزاد الخيري الخاص بالحملة الإنسانية ’100 مليون وجبة‘ التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وذلك عبر تخصيص أرقام مميزة تهدف من خلال ريع المزايدة عليها إلى دعم هذه الحملة في تحقيق أهدافها وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد العمل الخيري والعطاء الإنساني لمواجهة التحديات التي تمر بها شعوب المنطقة خلال أزمة كوفيد-19، وبما ينسجم مع المسؤولية المجتمعية في ’اتصالات‘ سعياً لمشاركتها في كافة المبادرات الإنسانية والخيرية ومد يد العون خلال شهر رمضان المبارك. وبالإضافة إلى ذلك تتيح ’اتصالات‘ التبرعات لحملة "100 مليون وجبة" عبر تطبيق "بسمات"، بالإضافة إلى دعم الحملة من خلال الرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتغيير شعار الشبكة لزيادة الوعي بالحملة."

وقال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، يمثل قدوة لنا في العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي، فقد عودنا على فتح أبواب الخير في مواسم الخير وغيرها، كما عودنا على المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تولي اهتماما لمختلف فئات المجتمع في شهر رمضان من كل عام، لذلك فإن مشاركتنا في دعم حملة الـ100 مليون وجبة هو أقل ما تستطيع "الإمارات للمزادات" تقديمه عرفانا منها لدولتنا ولقيادتنا الرشيدة التي غرست في أهل الإمارات حب الخير والعطاء والتعاضد الإنساني، ودعما لريادة الدولة وصدارتها ضمن قائمة أكثر دول العالم عطاء وإحسانا، كما تتماشى مع نهج الشركة في الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية لدعم المحتاجين"، مؤكدا أن الشركة ستحرص على تنظيم مزاد مميز وناجح وفق أرقى الممارسات بما يليق بأهمية الحدث على المستوى الخيري والإنساني، وبما يسهم في توفير أفضل عائد لصالح المستفيدين من الحملة.

جنباً إلى جنب

ويأتي المزاد الخيري بالتزامن مع بدء حملة 100 مليون وجبة وبموازاة مباشرة عملياتها الميدانية واللوجستية لتوزيع الطرود الغذائية للأفراد والأسر في 30 دولة عربية وآسيوية وإفريقية وأوروبية وأمريكية، مثل مصر والأردن وفلسطين وبنجلاديش وكوسوفو والبرازيل، وأوغندا، وأوزبكستان، وغانا.

وتعود المبالغ التي يحققها المزاد لدعم "حملة 100 مليون وجبة" التي وسّعت إطار تنفيذ من 20 دولة لدى الإعلان عن الحملة إلى 30 دولة، بعد إضافتها 10 دول جديدة إلى قائمة الدول التي ستوزع فيها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية الدعم الغذائي لمحتاجيه، بالشراكة مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في الدول التي تشملها الحملة.

ويمكن متابعة أخبار المزاد والحصول على مزيد من المعلومات حول مزاد "أنبل رقم"، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesauction.ae

حملة 100 مليون وجبة

وتمثل حملة "100 مليون وجبة" تتويجاً نوعياً لمبادرات العمل الإنساني التي تطلقها وتنفذها دولة الإمارات، وترسخ ريادتها العالمية كدولة للإنسانية والعطاء، ومساهم أساسي في الجهود العالمية لمواجهة التحديات الإنسانية الملحّة.

وتندرج حملة 100 مليون وجبة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي انطلقت في عام 2015 كمظلة حاضنة لـ 33 مؤسسة إنسانية ومجتمعية وتنموية معنية بإرساء ثقافة العمل الإنساني والإغاثي والخيري والتنموي ونشر الأمل بفضل برامج ومشاريع متنوعة تركز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة.

وتأتي مبادرة "100 مليون وجبة" ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الخمسة التي تشكل مرتكزات عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تمد يد العون والمساندة للملايين في أكثر من 108 دول حول العالم دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

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