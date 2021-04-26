الامارات | "المعاشات" : صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاشات" : صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل غداً الثلاثاء، بقيمة إجمالية تبلغ 599 مليوناً و22 ألفاً و438 درهما، مقارنة بنحو 577 مليوناً و847 ألفاً و959 درهما في أبريل من العام الماضي.

وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر يبلغ 42,070 مستفيدا، مقارنة بنحو 41,077 في أبريل الماضي.

وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات إن الهيئة اعتمدت خلال العام الجاري يوم 27 من كل شهر موعداً ثابتاً لصرف المعاشات التقاعدية، وفي حال مصادفة هذا التاريخ ليوم إجازة رسمية تعطي الهيئة الأولوية لتقديم موعد الصرف إلى يوم العمل السابق للإجازة.

جدير بالذكر أن المعاشات المصروفة تشمل المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، والمدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون له

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