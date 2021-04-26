الامارات | "كهرباء الشارقة" توصل الكهرباء لـ 936 موقع وتنجز 90% من الصيانة الدورية في الربع الأول 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء الشارقة" توصل الكهرباء لـ 936 موقع وتنجز 90% من الصيانة الدورية في الربع الأول 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف التقرير الإحصائي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 عن تنفيذ الخطة الزمنية لمشروع الدورة المركبة في محطة اللية لتوليد الطاقة بقدرة إجمالية مركبة 1026ميجاوات يتم تنفيذها على ثلاثة مراحل، كما حصلت الهيئة على أول توربينين غازيين من طراز ( HA) من شركة "جنرال إلكتريك" وتجري عمليات تركيبهما في محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة انتاجية قدرها (1800) ميجاوات، فيما تم توصيل وتشغيل التيار لعدد 936 موقعاً في مدينة الشارقة وإنجاز الصيانة الدورية لمحطات الهيئة الرئيسية بنسبة تراوحت بين 75% إلى 90% وإنجاز الأعمال التشغيلية والوقائية والاختبارات في محطات الضغط العالي لتوزيع الكهرباء وتعديل وتنظيم مسارات الخطوط لرفع كفاءة الشبكة وذلك حرصاً من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

وقال مدير إدارة إنتاج الكهرباء المهندس عيسى السويدي أن الهيئة تعتمد على الاحصائيات لمتابعة كافة المشاريع ونسبة الانجاز في التوقيت المحدد والعمل على التطوير المستمر لكافة المشروعات وتسعى لتطوير محطات إنتاج وتوزيع الكهرباء والشبكات في كافة مناطق إمارة الشارقة .

وأشار إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 إنجاز عدد من الإجراءات لإنجاز مشروع الدورة المركبة في محطة اللية لتوليد الطاقة بقدرة إجمالية مركبة 1026 ميجاوات حيث يتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى بقدرة 345 ميجاوات وسيتم تشغيلها خلال اكتوبر 2021 والمرحلة الثانية 345 ميجاوات ومن المخطط إنجازها خلال شهر يناير 2022 والثالثة بقدرة 336 ميجاوات ومن المخطط إنجازها خلال يوليو 2022 .

ولفت إلى أنه فيما يخص تشغيل الوحدة الغازية الأولى والثانية بمحطة اللية تم الانتهاء من تغطية القواعد المعدنية لمبنى التوربينة كما تم الانتهاء من تركيب مدخنة استرداد الحرارة ، والعمل جارٍ في أعمال الطلاء وتم الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعي وتوصيل خطوط الوقود السائل (الديزل) وربطها بالمحطة ، وفي خطوة هي الأولى من نوعها حصلت الهيئة على أول توربينين غازيين من طراز ( HA) من شركة "جنرال إلكتريك" وتجري عمليات تركيبهما في محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة انتاجية قدرها (1800) ميجاوات وجاري العمل لتغطية القواعد المعدنية لمبنى التوربينة في الوحدة البخارية بمحطة الحمرية كما تم الانتهاء من تركيب الرافعة الخاصة بالتوربينة البخارية .

وأكد مدير إدارة خدمات الكهرباء المهندس حسن الزرعوني أن التقرير الإحصائي كشف عن توصيل وتشغيل خدمات الكهرباء لعدد 936 مبنى خلال الربع الأول من العام الجاري، تضمنت توصيل الكهرباء لعدد 457 فيلا سكنية و33 مشروع حكومي و209 مشروعات صناعية و229 مشروع تجاري وعدد 8 مزارع.

وأشار إلى أن توصيل الكهرباء يتم بعد عمل إجراءات التفتيش الفني والتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية والخارجية من خلال فرق فنية متخصصة.

أما فيما يخص أعمال الصيانة الدورية لمحطات إنتاج الكهرباء الرئيسية أكد التقرير الإحصائي أنه تم إنجاز 75% من صيانة محطتي اللية وواسط و90% لمحطة الحمرية.

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