الامارات | 39 مخالفة لقرار منع وتقييد التجمعات تحال لـ «نيابة الطوارئ» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 39 مخالفة لقرار منع وتقييد التجمعات تحال لـ «نيابة الطوارئ» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت شرطة أبوظبي إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث منذ بداية شهر رمضان 39 مخالفة تطبيق قرار منع وتقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة أو الخاصة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة «العزب» بإمارة أبوظبي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أن بعض السلوكيات والتقاليد المجتمعية المرتبطة بشهر رمضان، أصبحت في ظل الظروف الصحية الراهنة، تُشكل خطورة بالغة، على صحة وسلامة أفراد المجتمع، كما أنها تتعارض مع القرارات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، مثل التجمعات العائلية، ذات الأعداد الكبيرة، و«العزائم»، التي تجمع في بعض الأحيان عدداً كبيراً من الأفراد والأسر والأقارب والأصدقاء على مائدة إفطار شهر رمضان الفضيل.

وناشدت أفراد المجتمع التخلي عن التجمعات الرمضانية والسلوكيات التي من شأنها زيادة فرص انتشار الإصابة بفيروس كورونا، داعية أفراد المجتمع كافة إلى التمسك بشعار «شهرُنا.. طاعة والتزام»، ومساندة جهود «خط الدفاع الأول»، والجهات واللجان كافة التي جعلت من دولة الإمارات في صدارة الدول الأكثر تقدماً ونجاحاً في التصدي لانتشار فيروس كورونا.

• سلوكيات مجتمعية مرتبطة برمضان أصبحت خطرة في ظل الظروف الصحية الراهنة.

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