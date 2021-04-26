الامارات | %23 انخفاضاً بالحوادث المرورية الجسيمة في عجمان بالربع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن %23 انخفاضاً بالحوادث المرورية الجسيمة في عجمان بالربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، أن الحوادث الجسيمة في إمارة عجمان انخفضت بنسبة 23% خلال الربع الأول من عام 2021، كما انخفضت حوادث الدهس بنسبة 17%، ما أسهم في تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وأوضح أن حوادث السير البليغة انخفضت من 35 حادثاً خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 27 حادثاً خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما انخفضت حوادث الدهس من 18 حادثاً إلى 15 حادثاً في الفترة نفسها.

وعزا مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان هذا الانخفاض إلى اهتمام وحرص الشرطة على تكثيف التواجد المروري، وتطبيق العديد من المبادرات المرورية التي ساعدت في خفض نسبة الحوادث البليغة، والتواصل المستمر مع دائرة البلدية والتخطيط لتعزيز سلامة الطرق، بالإضافة إلى جهود الشرطة في زيادة عدد الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة على الطرقات وانتشار دوريات «أمان»، للإسهام في الحد من ازدياد عدد الحوادث، وانسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الإمارة.

ولفت المقدم الفلاسي إلى زيادة عدد المركبات المحجوزة بنسبة 24%، حيث تم خلال ثلاثة أشهر حجز 2043 مركبة، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي حجز 1653 مركبة.

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