الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فنادق

طالب قرّاء بإعادة النظر في أسعار الباقات التي خصصتها الفنادق والمنتجعات لدخول المسابح والشواطئ الخاصة بها، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع، مقارنة بالأيام العادية، لافتين إلى أن كلفتها مرتفعة.

عروض

قال متعاملون إن الجزء الأكبر من العروض الترويجية، التي طرحتها مختلف منافذ البيع خلال شهر رمضان، مقيَّد بشرط شراء كميات كبيرة من المنتج، لافتين إلى أن تجميع أكثر من عبوة في حزمة واحدة يقلل من جدوى العرض ونسبة الخفض.

حفرة

أفاد قرّاء يسكنون في منطقة الخان الجديدة المقابلة لمركز «سفير مول» في الشارقة، أن بعض المركبات الصغيرة تسقط أثناء سيرها في حفر تشكّلت في المساحات الترابية المحيطة بالمباني السكنية، بطريقة تلحق الأذى بتلك المركبات، خصوصاً خلال الليل، حيث الإضاءة تكون ضعيفة ويُفاجأ السائقون بالحُفر.

مقاهٍ

دعا مرتادون لمقاهٍ في عجمان إلى إعادة السماح باستخدام أدوات التسلية والترفيه فيها، مثل أوراق اللعب، والدينامو، وذلك أسوة بإمارات أخرى، مع التشديد على الالتزام بمعايير السلامة للوقاية من فيروس «كورونا».

تمديد

مدّدت منافذ بيع في أبوظبي، للمرة الأولى، مواعيد عملها في رمضان حتى الواحدة بعد منتصف الليل، بدلاً من 12 ليلاً، لإتاحة الفرصة للمستهلكين للشراء من دون ازدحام، وهو ما لاقى ارتياحاً وترحيباً من المستهلكين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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