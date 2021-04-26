الامارات | بلدية دبي تغلق مغسلتين لتجاهل عمالهما «النظافة الشخصية»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق مغسلتين لتجاهل عمالهما «النظافة الشخصية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي، أول من أمس، مغسلتين في منطقة حتا، بسبب الاكتظاظ، وعدم الالتزام بالممارسات الصحية، والنظافة الشخصية، ومخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأوضحت البلدية أنها نفذت 2205 زيارات تفتيشية، أنذرت خلالها 27 مؤسسة أخرى.

وتركزت معظم المخالفات في عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات، وعدم استخدام مواد التعقيم المعتمدة، والاكتظاظ، وإهمال النظافة الشخصية للعاملين.

وذكرت البلدية أن مفتشيها يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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