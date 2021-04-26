الامارات | 1813 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1813 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 205 آلاف و321 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1813 إصابة جديدة بالفيروس، كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1652 حالة جديدة وتعافيها التام من المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 492 ألفاً و109 حالات.

وأعلنت الوزارة تقديم 21 ألفاً و580 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها، حتى أمس، 10 ملايين و215 ألفا و856 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 103.29 جرعة لكل 100 شخص.

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