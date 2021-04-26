الامارات | إنجاز مواقف دائمة لمساجد في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مواقف دائمة لمساجد في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أعمال مشروع إنشاء الطرق والمواقف الدائمة لعدد من المساجد في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي بلغت 189 موقفاً للسيارات، منها مواقف تم تخصيصها لأصحاب الهمم، بكُلفة نحو مليونين و318 ألف درهم.

ويأتي المشروع ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز مكونات البنية التحتية الحديثة، ودعم المرافق الدينية بالخدمات التي توفر الراحة لمرتادي هذه المرافق، وتسهم في إسعادهم، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات والتجهيزات التي نفذتها البلدية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وشمل نطاق المشروع عدداً من المساجد في جزيرة أبوظبي منها توفير 15 موقفاً للسيارات، بالإضافة إلى موقف لأصحاب الهمم لمسجد حسن بن جبارة، وتوفير 15 موقفاً للسيارات وموقف لأصحاب الهمم لمسجد محمد بن علي بن حمد، وإنشاء سبعة مواقف سيارات لمسجد سريعة بنت محمد المهيري، و19 موقفاً للسيارات لمسجد في مصفح، بالإضافة إلى موقف مخصص لأصحاب الهمم.

كما اشتمل المشروع تنفيذ أعمال طريق لمسجد في الرحبة، بالإضافة إلى 54 موقفاً للسيارات منها موقفان مخصصان لأصحاب الهمم، وتنفيذ 47 موقفاً للسيارات، وتخصيص موقفين منها لأصحاب الهمم، وذلك لمسجد في بني ياس، وإنجاز 29 موقفاً للسيارات وموقف لأصحاب الهمم لمسجد آخر في بني ياس.

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