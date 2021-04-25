الامارات | "الصحة": تقديم 21,580 جرعة من لقاح "كوفيد-19"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": تقديم 21,580 جرعة من لقاح "كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 21,580 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 10,215,856 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 103.29 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19".

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