الامارات | لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية.. "الطوارئ والأزمات" في رأس الخيمة يُغلق مقهى ويخالف منشآت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، وضمن سلسلة الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19، وبالتنسيق مع ممثلي الدوائر والجهات الحكومية والمحلية، ودائرة التنمية الاقتصادية،ودائرة البلدية، وإدارة الشرطة المجتمعية، بجولة ميدانية تفتيشية على عدد 69 منشأة تابعة للإمارة، وذلك للمتابعة والإطلاع على مدى التزام المنشآت التجارية والاقتصادية في رأس الخيمة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار كوفيد – 19.

وكشفت الجولة الميدانية، التي أجراها الفريق والتي استهدفت الإطلاع على معايير الصحة والسلامة العامة للوقاية من كوفيد - 19، في عدد من المنشآت والمحال التجارية في رأس الخيمة، عن مخالفة بعض المنشآت والمحال، فيما تم إغلاق أحد المقاهي في الإمارة، جراء عدم التزامه بتطبيق التدابير الوقائية، مع عدم الحرص على التباعد بين أفراد جمهوره، كما تم تقديم النصح والتوجيه لعدد من المنشآت والمحال التجارية، بضرورة الوعي والالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من كوفيد - 19، فيما تم توجيه بعض أفراد الجمهور على كورنيش القواسم، وشاطئ بحر رأس الخيمة، بضرورة التباعد، والتأكيد على الجميع بأن مخالفات الإجراءات التي تتبعها الدولة للحد من انتشار كوفيد – 19 يعرض إلى المساءلة القانونية وبالتالي الغرامة المالية.

ودعا فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، إلى أهمية التزام كافة المنشآت في رأس الخيمة، بالإجراءات الاحترازية والوقائية والمحافظة على اشتراطات الصحة العامة، مؤكداً بأن جهات الاختصاص لن تتهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات والإجراءات المحددة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.