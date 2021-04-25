لعبة الواقع المعزز "كنوز خادم المصباح" تتصدر قائمة بحث "جوجل بلاي"

: نجحت لعبة الواقع المعزز "ألف ليلة وليلة – كنوز خادم المصباح" التي أطلقتها في أبوظبي مؤخراً "ميناموبايل"، الشركة المتخصصة في تصميم ونشر تطبيقات وألعاب الهاتف المحمول في الشرق الأوسط بالتعاون مع مبادرة "أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية" من twofour54، في تصدّر قائمة البحث في متجر "جوجل بلاي" ضمن فئة الألعاب خلال الأسبوع الأول من طرحها، لتواصل بذلك استقطاب أعداد متزايدة من عشاق ألعاب الواقع المعزز، وتساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات على خارطة صناعة الألعاب الإلكترونية عالمياً.

وتتيح اللعبة، الأولى من نوعها في المنطقة، للمشاركين خوض مغامرات ممتعة بصحبة علاء الدين وبساطه السحري، علي بابا وسندباد وغيرهم من أبطال حكايات "ألف ليلة وليلة"، وذلك في رحاب أبرز معالم أبوظبي مثل قصر الإمارات، وأبراج الاتحاد، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري وغيرها من معالم أبوظبي الجميلة إلى جانب خرائط لمدن أخرى متعددة، والتي تجسدها اللعبة بتقنية الواقع المعزز المبهرة وتصاميم متقنة ثلاثية الأبعاد ورسومات عالية الدقة بما يعكس روعة وتفرّد هذه المعالم، حيث عمل على تطوير اللعبة أكثر من 150 متخصصاً ومحترفاً في تصميم ألعاب الفيديو.

جوائز بقيمة 5 ملاين درهم

وخصصت اللعبة للمشاركين مجموعة جوائز اجمالية غير مسبوقة تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، تشمل جائزة بقيمة مليون درهم عبارة عن سيارة رياضية فاخرة تم منحها يوم 13 أبريل للمشاركة "بيلامو شا"، والعديد من الجوائز المتنوعة بقيمة 300 ألف درهم يمكن الفوز بها خلال شهر رمضان الفضيل عند فتح صناديق الكنز الموزعة حول معالم أبوظبي.

وسيكون المشاركون في اللعبة على موعد مع المزيد من الحماس والمغامرات المشوقة خلال فعالية ختامية تقام يوم 15 مايو القادم في أحد أشهر حدائق أبوظبي "حديقة أم الإمارات"، للبحث عن صندوق الكنز المخفي وربح الجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار (3.67 مليون درهم).

وقال "أبوبكر ما"، المؤسّس والرّئيس التنفيذي لشركة ميناموبايل: "نحن فخورون بتطوير هذه اللعبة المميزة المستوحاة من أحد أشهر حكايات المغامرات العربية، والتي تعزز النمو المستمر لقطاع تطوير الألعاب الإلكترونية في أبوظبي والمنطقة العربية المتوقع أن يصل حجمه إلى 4.4 مليار دولار بحلول عام 2022. كما تساهم اللعبة في التعريف بجماليات وروعة تصميم مدينة أبوظبي وغيرها من المدن المختارة بأسلوب مبتكر وممتع".

وأضاف: "نُشجّع عشاق ألعاب الواقع المعزز بتحميل هذه اللعبة، واختبار تجربة ترفيهية عربية غير مسبوقة في عالم الألعاب الإلكترونية، واكتشاف طرقات ومعالم أبوظبي الجميلة بعيون أبطال ألف ليلة وليلة. ونناشد الجميع بالتحلي بالمسؤولية واتباع كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كوفيد-19. كما نبارك للفائزة "بيلامو شا" بأولى جوائزنا بقيمة مليون درهم، ونتطلع لتهنئة المزيد من المشاركين في المستقبل القريب".

من جانبها، قالت الفائزة بيلامو شا عن اشتراكها وفوزها بالجائزة التي قيمتها مليون درهم إماراتي: "لقد كانت تجربة رائعة وفريدة حيث أنّ اللعبة تشدك إليها بطريقة عجيبة فكلما تجاوزت مستوى تحمّست أكثر فأكثر لتحديات المستوى التالي، وكأنك فعلاً تعيش قصة ألف ليلة وليلة. استمتاعي باللعبة هو ما جعلني استمر إلى المرحلة الأخيرة وأربح جائزة بقيمة مليون درهم".

تعزيز ريادة أبوظبي في الألعاب الإلكترونية

وطوّرت "ميناموبايل" هذه اللعبة في إطار مبادرة "أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية"، التي أطلقتها "twofour54" كمبادرة تشاركية تسعى لتوحيد العمل والجهود في إمارة أبوظبي لبناء منظومة مزدهرة وداعمة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. كما قامت الشركة سابقاً بتطوير عدد من أشهر الألعاب العربية مثل اللعبة الاستراتيجية "صلاح الدين – حرب الذهب" التي حظيت بتفاعل واسع في المنطقة.

يذكر أن لعبة "ألف ليلة وليلة – كنوز خادم المصباح" تتوفر للتحميل في الهواتف المتحركة عبر متجري "جوجل بلاي" و"أبل ستور"، وهي تتطلب تفعيل خاصية "تحديد الموقع" للاستمتاع بما تضمه من مراحل ومغامرات على أرض الواقع، حيث تم تصميمها وفق تقنية "الواقع المعزز"، التي تقوم بتجسيد البيئة الحقيقة للمستخدم وتعزيزها بمعطيات افتراضية لخلق مزيج بين المشهد الحقيقي والمشهد الظاهري. وتعد لعبة "بوكيمون جو" أحد أشهر الألعاب التي تبنت هذه التقنية.