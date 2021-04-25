الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأشهر أطباء الأسنان في الوطن العربي

حصل الدكتور محمد انشاصي، أحد أشهر أطباء الأسنان في الوطن العربي وصانع ابتسامة المشاهير "انشاصي سمايل"، على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، حيث يعد المبتكر لعدد من أحدث تقنيات تجميل الأسنان "سي بيلا" في العالم، ومرجعية علمية متميزة في طب الأسنان التجميلي على مستوى المنطقة والعالم.

وأعرب الدكتور انشاصي عن فخره الكبير وسعادته البالغة لحصوله على الاقامة الذهبية، مؤكداً بأن الإمارات هي أرض الفرص والدولة التي لا تعرف المستحيل، والحاضنة والداعمة لجميع المواهب والعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "الإمارات هي وطن الجميع، وهنا تحققت العديد من انجازاتي وطموحاتي. وسأظل وفياً دوماً لهذا الوطن المعطاء ولقيادته الرشيدة التي وفرت كافة الامكانيات لرفعة أصحاب المواهب الاستثنائية في مختلف القطاعات".

والدكتور محمد انشاصي حاصل على عضوية جمعية طب الأسنان الإماراتية والأمريكية، وهو مؤسس العيادة الدولية لطب الأسنان التجميلي في دبي، ويتمتع بحوالي 30 سنة من الخبرة المهنية في طب الأسنان، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص تجميل الأسنان من أرقى الجامعات الأوروبية، كما تم تكريمه بالعديد من الجوائز على المستوى العربي نظير انجازاته ومساهاته المميزة في طب الأسنان التجميلي.