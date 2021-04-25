الامارات | القمر العملاق يظهر في سماء الإمارات الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن القمر العملاق يظهر في سماء الإمارات الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ابراهيم الجروان، إن سماء الإمارات ستشهد ظاهرة القمر العملاق أو بدر الحضيض مساء الثلاثاء المقبل، حيث سيكتمل تمام البدر لشهر رمضان الساعة 07:32 صباحا بتوقيت الإمارات ، تزامنا مع بلوغ القمر لموضع الحضيض وهو الموقع الأقرب القمر إلى الأرض خلال دورته ، وسيكون على بعد 357,378 كم عن الأرض الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات، و سيكون القمر الأكبر والأكثر سطوعاً هذا العام حيث الفارق بين تمام البدر و موقع الحضيض أقل من 12 ساعة .

وأضاف أن قرص القمر سيكون عند كونه بموضع الحضيض (الاقرب) بالنسبة لكونه في موقع الاوج ( الابعد) ظاهريا اكبر عن المعتاد بنسبة 15% و اضاءته اعلى بقرابة 27% مع ظاهرة القمر العملاق .

ولفت إلى أن هناك اسم قمري خاص لكل من بدر التمام أو القمر الكامل في السنة، وتعود هذه الأسماء إلى السكان الأمريكيين الأصليين لما يعرف الآن بشمال وشرق الولايات المتحدة، هذه القبائل قبل بضع مئات من السنين تتبعت الفصول من خلال إعطاء أسماء مميزة لكل قمر متكرر.

وأوضح أن القمر الكامل يُعرف في شهر ابريل باسم القمر "الوردى" ، إذ كان يمثل موسم الزهور الوردية ، زهرة العشب الوردى - أو زهرة الفلوكس البرية - وهى واحدة من أقدم الزهور المنتشرة في الربيع في أمريكا الشمالية، لافتا أنه بالتأكيد لن يظهر باللون الوردى فى الواقع .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news