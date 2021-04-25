خبراء لـ«الاتحاد»: الزيارة تأكيد للتنسيق المشترك في مواجهة التحديات

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال وأحمد عاطف (القاهرة)

أكد خبراء ومحللون سياسيون، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى القاهرة، تأتي في إطار ثوابت العلاقات المصرية الإماراتية، والتنسيق المشترك بين البلدين في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

وأوضحوا أن هذه الزيارة نتيجة وانعكاس طبيعي للعلاقات التاريخية والمتينة بين الدولتين، وأنها علاقة قائمة على المودة والاحترام والتقدير منذ تأسيس الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكدوا لـ«الاتحاد» أن هذه اللقاءات الدائمة بين القيادتين نتيجة طبيعية للتفاهم الكبير والتوافق التام في الرؤى بين كلا البلدين في كل المجالات والملفات التي تتعلق بالمنطقة، وأن تبادل الزيارات بين القيادتين يزيد من تدعيم وتوثيق العلاقات الإماراتية المصرية، ويساعد على الإسهام في نهضة البلدين، والشعبين الشقيقين.

ورأى وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، وتتطلب توحيد الجهود والتنسيق المستمر بين البلدين.

وأشار العرابي إلى أهمية الزيارة لمزيد من التنسيق في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، مؤكداً وجود علاقات استراتيجية بين البلدية على المستويات كافة، الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الزيارة تأتي في توقيت له دلالاته وأهميته من حيث الأطراف المتربصة بالعلاقات المصرية الخليجية، مؤكداً أنها زيارة طبيعية ومعتادة في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وعمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما.

وأوضح أن الزيارة تستهدف تبادل وتنسيق الأفكار والرؤى بما يحقق التكامل بين البلدين حول القضايا الإقليمية كملف شرق المتوسط وليبيا واليمن والأمن الإقليمي والتنسيق لمواجهة التهديدات التي تواجهها المنطقة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الزيارة مهمة لأنها تؤكد على ثوابت العلاقات المصرية الإماراتية في نطاقها الخليجي والعربي.

إلى ذلك، أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن هذه الزيارة من أهم الزيارات، وفي توقيت سليم، وتؤكد عمق وصلابة العلاقات المصرية الإماراتية، مشدداً على أن الإمارات العربية المتحدة طوال الوقت لم تترك الصلة القوية بمصر منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف الدبلوماسي المصري لـ«الاتحاد» أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل قوية واستراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة باعتبار أن الأمن العربي والخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن المصري والعكس أيضاً.

وأكد الدكتور طه علي الباحث في الشؤون السياسية، أن هذه الزيارة تأتي في وقت له دلالته من حيث أهميتها، ومن حيث خصوصية العلاقة بين أبوظبي والقاهرة، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة تطورات مهمة تقتضي التنسيق بين القاهرة وأبوظبي.

وقال طه علي: إن هذه الزيارة تؤكد وجود قواسم مشتركة بين الإمارات ومصر وارتباط شديد يؤكد عليه دائماً الرئيس السيسي، وهو ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي الخليجي، واستمرار التنسيق في الملفات العربية وأهمها الملف الليبي والسوري وأمن الخليج ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤون بعض الدول العربية والخليجية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي انعكاساً طبيعياً لتطور العلاقات الإماراتية المصرية.

وشدد على أن الزيارة المهمة تُنمي وتطور العلاقات بين أبوظبي والقاهرة، وتزيد من التنسيق في الملفات العربية الإقليمية، بما يخدم النظام الإقليمي العربي في هذا التوقيت الذي يشهد تهديدات من دول الجوار.